Moment van de waarheid nadert voor Genk-speler Preciado: "We gaan vol voor de finale!"

Het moment van de waarheid komt stilaan dichterbij voor Genk-speler Angelo Preciado, die met Ecuador de openingsmatch van het WK speelt. Als het van hem afhangt, is dat nog maar een begin.

Preciado legt bij Sporza uit dat dit WK ook in Ecuador echt wel als iets heel groot wordt gezien. "De voetbalcultuur in mijn land is heel groot. Alle jongetjes willen later voetballer worden." Hoe zit het dan met de beleving rond dit WK? "Mensen weten niet goed wat ze mogen verwachten van dit WK, maar ze zijn vooral blij dat we er opnieuw bij zijn."

Fysiek sterk en technisch goed

Het Ecuadoriaanse elftal heeft zeker en vast bepaalde troeven. "We zijn fysiek sterk en technisch goed. Er zijn zeker nog details waar we als groep beter in kunnen worden, maar daar probeert de coach elke dag aan te werken."

Preciado maakt de vergelijking met de Belgische nationale ploeg. "Momenteel denk ik dat de Rode Duivels nog beter zijn. België is top vier van de wereld." Hoewel er dus wel andere landen op papier beter zijn, zijn de ambities bij Preciado torenhoog. "We gaan vol voor de finale!" Om 17u Belgische tijd begint Ecuador aan de openingsmatch tegen Qatar.