Racing Genk-verdediger maakte goede indruk bij Ecuador: "Heel energiek, soms wat te veel"

Bij Ecuador stond hij wel in de basis, bij de leider in de Jupiler Pro League komt hij minder aan de bak.

Angelo Preciado (24) is bij Racing Genk dit seizoen niet echt een vaste waarde, maar mocht toch mee naar het WK in Qatar. Bij Genk kreeg hij dit seizoen nog maar vijf basisplaatsen en moest hij ook een schorsing van drie speeldagen uitzitten na rood tegen OH Leuven.

Bij Ecuador stond Preciado in de basis en speelde hij op de rechtsachter. En hij speelde goed. "Hij is heel energiek, soms wat te veel. Dat gaat soms ten koste van het overzicht. Hij kan rechtsachter spelen, maar ook een rijtje hoger", zei Franky Van der Elst bij Sporza.

Preciado leverde ook de assist voor de tweede goal van Valencia. "Hij heeft ook een goede voorzet in de benen, wat hij ook bewees bij het doelpunt. Maar je moet er ook wel bij zeggen dat ze veel tijd en ruimte krijgen", besloot hij.