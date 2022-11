Nog maar negentien, maar Hoefkens is een héél grote fan: "Hij is dé linksback van Club Brugge"

Club Brugge stortte afgelopen zomer zes miljoen euro op de bankrekening van FC Groningen om Bjorn Meijer naar West-Vlaanderen te halen. Carl Hoefkens maakt de balans op en is tevreden van de flankverdediger.

Bjorn Meijer verteerde zijn transfer naar Club Brugge namelijk heel goed. “Vanaf de eerste training heeft hij zijn stempel gedrukt”, is Carl Hoefkens lovend op de webstek van FC Groningen. “Hij heeft loopvermogen, kracht en intensiteit.’

“Maar nu zet hij ook op aanvallend vlak stappen”, dendert Hoefkens door. “Hij wil zijn voorzet verbeteren én gevaarlijker zijn in het laatste derde van het veld. Daar kan ik als coach alleen maar tevreden over zijn.”

Vanaf de eerste training heeft Bjorn Meijer zijn stempel gedrukt bij Club Brugge

Van een inloopperiode - Meijer is nog steeds amper negentien - was dus eigenlijk geen sprake. “Bjorn heeft zich in de ploeg geknokt. Hij zit nu en dan eens op de bank, maar dat is vooral omdat er heel veel wedstrijden zijn. Hij is dé linksback van Club Brugge. Zeker als we met vier achterin spelen.”