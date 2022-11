KV Kortrijk stuurt twee assistenten door en verwelkomt nieuwe stafleden van Bernd Storck

De staf van onze hoofdcoach Bernd Storck bij KV Kortrijk krijgt verder vorm. Nico Pellatz vervoegt de staf als nieuwe keeperstrainer.

"De staf van onze nieuwe hoofdcoach Bernd Storck werd al aangevuld met Matyas Czuczi als assistent-coach. Vandaag vervoegt ook Nico Pellatz de staf als keeperstrainer", klinkt het bij KV Kortrijk.

Pellatz was als doelman onder meer actief bij Sparta Rotterdam. Als keeperstrainer werkte hij bij de jeugd van Herta Berlijn en bij DAC in Slowakije. We verwelkomen Nico graag bij de club.

De club neemt daarbij ook afscheid van Gérard Lifondja en Patrick Deman. We bedanken hen voor hun inzet en wensen hen veel succes bij het vervolg van hun carrière.