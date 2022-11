Michy Batshuayi helemaal in de sfeer van het WK, maar: "Tatoeage mag niet van mijn moeder"

Michy Batshuayi heeft zijn male art voor het WK in Qatar met de Rode Duivels een extra dimensie gegeven.

Michy Batshuayi is al eerder gespot met opvallende nagellak aan. Op het WK is het opnieuw prijs. Zijn wijsvinger is in de driekleur gelakt.

Een tatoeage is voor Batshuayi geen optie. Dat werd hem verboden door zijn moeder en de Rode Duivel, hoe jammer hij het ook vindt, houdt zich aan die afspraak.

Batshuayi houdt er wel van om op te vallen. Ook in bijzondere kledij laat hij zich graag gelden. Nu nog op het veld bij de Rode Duivels scoren en we zijn helemaal klaar.