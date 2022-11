Oud-Rode Duivels geloven erin: "Brons pakken" en "Martinez weet wat hij doet"

Bij het grote publiek is er weinig geloof dat het WK van de Rode Duivels een groot succes zal worden.

Dat is echter zonder Stijn Stijnen en Luc Nilis gerekend. “Als België voorbij de moeilijke poule is, zullen de twijfels verdwijnen”, zegt Stijn Stijnen aan Het Belang van Limburg. “Als dan Lukaku en De Bruyne hun regelmaat vinden en Trossard in de ploeg staat, zie ik de Duivels doorstoten om brons te pakken.”

Luc Nilis ziet het grootste probleem bij Romelu Lukaku. “Lukaku is niet te vervangen”, zegt Luc Nilis. “Over wie dan wel moet spelen, ga ik echt geen uitspraken doen.”

Dat zal door meerdere factoren bepaald worden. “De keuze van de spelers hangt ook af van de tactiek die je hanteert. En je kan ook pas een gefundeerde keuze maken, als je dagelijks met die jongens werkt. Martinez weet wel wat hij doet.”