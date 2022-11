Toch nog een actie? "Oproep aan De Bruyne en Hazard om elkaar een kus te geven voor de match"

De zaak rond de 'One Love'-armbandjes heeft er ferm op ingehakt de voorbije dag. En dus rest mogelijk ook de vraag: wat nu?

"Het is frustrerend en teleurstellend van de FIFA, maar ook de reactie van de voetbalbond is teleurstellend", is Rémy Bonny van de VZW Forbidden Colours duidelijk bij Sporza.

Kus

"We konden vooraf al actie ondernomen hebben. Of met een delegatie naar Qatar trekken om de FIFA een sterk signaal te sturen."

Toch heeft hij nog een optie in petto voor de Rode Duivels: "Ik zou een oproep doen aan Kevin De Bruyne en Eden Hazard om elkaar een kus te geven voor de match."