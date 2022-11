Buigt de FIFA dan toch een beetje? 'Regenboogitems mogen vanaf nu wél het stadion in'

Er is op dit WK al heel wat gezegd en geschreven over 'One Love' en regenboogkleuren.

Nu lijkt de FIFA toch een toegeving te doen. Althans als we de Welshe voetbalbond mogen geloven. Zij komen namelijk met het nieuws naar buiten dat de FIFA hen heeft toevertrouwd dat ze stewards in de stadions op het WK de richtlijn hebben gegeven om bepaalde items met regenboogkleuren niet meer af te pakken van de supporters. Zo zouden petten, hoedjes en vlaggen met regenboogkleuren wel het stadion binnenmogen en lijkt de FIFA stapje per stapje terug te komen op de strenge restricties die ze de landen en supporters hebben opgelegd de voorbije weken. Er circuleerden namelijk veel beelden van fans die het stadion niet binnen mochten met een regenboogvlag of een hoedje.