Concurrentie wordt weer wat straffer: Mats Rits staat opnieuw op het trainingsveld bij Club Brugge

Mats Rits was vorig seizoen de metronoom op het middenveld bij Club Brugge maar een gescheurde kruisband zorgde ervoor dat hij lang aan de kant moest staan.

Rits was in de laatste speeldagen van de reguliere competitie helemaal on fire vorig seizoen. In de laatste 8 wedstrijden was hij goed voor 5 doelpunten en 4 assists. Slechts één wedstrijd bleef hij zonder beslissende statistiek. Die vorm wou hij maar al te graag doortrekken in de play offs maar na een halfuur op de tweede speeldag tegen Anderlecht scheurde Rits zijn kruisband.

7 maand later lijkt de revalidatie van de middenvelder afgerond te zijn want Mats Rits was opnieuw aanwezig op het trainingsveld om met de groep mee te trainen. Net tijdens de WK-break krijgt Rits dus de ideale gelegenheid om helemaal speelfit te raken voor de rest van het seizoen in de competitie, beker én Champions League.

Missed this smile on the pitch 🥰Mats is training with the team again! 💪 pic.twitter.com/xxsOkisauP Club Brugge KV (@ClubBrugge) November 24, 2022