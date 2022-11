Bondscoach Gareth Southgate verduidelijkt de situatie van Harry Kane

Na de wedstrijd tegen Iran waren er bij Engeland twijfels rond kapitein Harry Kane. Hij werd kort na de rust aangetikt.

In het begin van de 2e helft had Harry Kane na een tik last van zijn enkel. Even later ging hij ook naar de kant. Engelse media meldden ook dat zijn rechterenkel onderzocht zou worden.

Een dag voor de wedstrijd tegen de VS komt bondscoach Gareth Southgate met een update over de situatie van Kane. "Hij is fit. Hij heeft wel wat apart getraind, maar hij is inzetbaar voor de wedstrijd tegen de VS", vertelde hij aan de Engelse pers.

Ook rond Harry Maguire was er wat te doen. Hij voelde zich wat ziek en werd tegen Iran voortijdig vervangen. "Hij voelde zich ziek en dat beïnvloedde zijn zicht", aldus Southgate. "Even dachten we ook aan een hersenschudding, maar we hebben het getest en dat is niet het geval. Hij voelt zich al veel beter."