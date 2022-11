Roberto Martinez geeft update over medische toestand Romelu Lukaku

De match tegen Canada toonde duidelijk aan dat de Rode Duivels Romelu Lukaku heel goed kunnen gebruiken.

Romelu Lukaku supporterde woensdagavond van in de tribune voor de Rode Duivels toen die tegen Canada speelden.

Of hij er tegen Marokko bij is, blijft uiterst twijfelachtig. Het oorspronkelijke plan was om hem tegen Kroatië fit te krjgen. Roberto Martinez geeft een nieuwe update over de medische toestand.

“Romelu heeft vandaag met de groep getraind. Het was een gecontroleerde training en we gaan nu bekijken hoe hij daar op reageert”, laat de bondscoach weten bij Sporza. “Voorlopig weet ik nog niet of hij een wedstrijd kan beginnen. Dat gaan we de volgende twee dagen weten.”