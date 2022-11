Beerschot met een bijna volledig fitte kern tegen RSCA Futures: "Ze maken het mij heel moeilijk."

Beerschot gaat zaterdagavond op bezoek bij RSCA Futures. Buiten één noodgedwongen wissel kan trainer Andreas Wieland met een bijna volledig fitte kern afreizen naar Brussel.

“De prestaties waren goed, ik had niet veel redenen om veel te wijzigen. Nu zullen we alvast een gedwongen wissel moeten doorvoeren, maar daar maak ik me weinig zorgen over", zegt trainer Andreas Wieland over zijn geblesseerde linksachter Mardocheé Nzita tegenover Gazet van Antwerpen. "Alle spelers die naast de ploeg vallen, geven een erg gretige indruk op training. Ze maken het mij heel moeilijk.”

Zo zijn er wel een paar. Zoals Thorisson die even wat tijd kreeg om bij zijn pasgeboren zoon te zijn. Maar ook Sebaoui en Vaca die weg waren omwille van internationale verplichtingen. “Nökkvi zit duidelijk op een roze wolk. Ik vind het niet meer dan logisch dat hij enkele dagen bij zijn vrouw en zijn pasgeboren kindje mocht zijn. Hij heeft wel een individueel trainingsprogramma gevolgd. Over Ilias en Ramiro kan ik alleen maar positieve dingen zeggen. Het zijn moeilijke weken voor die twee jongens. Maar ze hebben allebei de kwaliteiten om opnieuw basisspeler te worden. Daar bestaat geen enkele twijfel over.”