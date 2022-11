Uitkijken of Romelu Lukaku speelt: "Hij geeft ons opties die we nu niet hebben"

Zondag spelen de Rode Duivels tegen Marokko. Romelu Lukaku hoopt alvast dat hij erbij zal zijn.

Geraakt Romelu Lukaku fit voor het duel tegen Marokko? Dat is de grote vraag die voetbalminnend België op dit moment aardig bezig houdt. Kevin De Bruyne ziet enkele mogelijkheden. “Ik denk niet dat één speler verandert hoe we gaan spelen”, zegt De Bruyne op de persconferentie. “Hij heeft al wat getraind. Als hij er bij komt, geeft dat zeker een boost. Als hij plots op het veld staat, gaan de verdedigers bang worden. Hij geeft ons opties die we nu niet hebben.”

De Bruyne is ook blij dat het goed loopt met kapitein Eden Hazard. “Ook met hem gaat het beter. Als je fit bent en niet speelt, is het moeilijk. Iedereen verwacht dan meteen topniveau als je speelt, maar dat is heel lastig. Ik ben ervan overtuigd dat Eden belangrijk zal zijn voor ons op dit toernooi.”

De Bruyne voelt een extra verantwoordelijkheid in het team. “Ik probeer het team gewoon zo goed mogelijk te helpen. Ik weet dat ik dan wel eens op een bepaalde manier kan reageren, zoals tegen Canada, maar dat is omdat ik een perfectionist ben. We moeten ook als ploeg sterker voor de dag komen. En ook beter zijn aan de bal. Ik speelde net als het team niet op niveau. Dat moeten we zo snel mogelijk veranderen in de volgende match.”