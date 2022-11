📷 Neymar toont collage van zijn enkel op zijn Instagram-verhaal

Neymar heeft beelden getoond van zijn enkel. Eerder maakte hij al bekend dat hij de wedstrijd tegen Zwitserland niet zal spelen.

Tegen Servië kreeg Neymar een zware tackle te verduren. Hij had last van zijn enkel en ging voortijdig naar de kant. Zijn enkel was gezwollen en eerder deze week werd er bekengemaakt dat hij tegen Zwitserland niet zou spelen.

2 dagen voor de wedstrijd tegen Zwitserland zette Neymar foto's van zijn enkel op zijn Instagram-verhaal. Die ziet er nog altijd gezwollen uit. Het is maar de vraag of hij daarmee de wedstrijd tegen Kameroen zal kunnen halen.