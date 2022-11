Goed nieuws voor de Engelsen: James Maddison keert terug op training

Goed nieuws vanuit het Engelse kamp in Qatar: Leicesterspeler James Maddison traint opnieuw mee met de groep bij de nationale ploeg.

"We zagen hem het eerste kwartier trainen en het zag er goed uit", vertellen ze bij het Engelse medium Sky Sports. James Maddison is opnieuw aan het trainen bij de Engelse nationale ploeg en dat is toch wel goed nieuws. De 26-jarige aanvallende middenvelder van Leicester is aan een goed seizoen bezig in de Premier League en speelt in Qatar misschien wel voor een transfer.

"Maddison had een kleine knieblessure wat betekent dat hij nog niet voluit is kunnen gaan de afgelopen twee weken", voegen ze er nog aan toe bij de Engelse pers. Of hij dinsdag mee zal kunnen doen tegen Wales valt nog af te wachten, maar de kans lijkt bijzonder klein. De spelers die vandaag trainden bij Engeland waren de veertien die niet in de basis stonden tegen de VS gisteren.