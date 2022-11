Radja Nainggolan kreeg al aanbieding uit Serie A: "Als ik wilde voetballen en weinig geld verdienen, kon ik hem bellen"

Nainggolan zit op een zijspoor bij Antwerp en de club wil meewerken aan een transfer in januari.

Radja Nainggolan verscheen de voorbije weken vooral extrasportief in het nieuws en Antwerp besloot om hem uit de A-kern te zetten. Net voor het WK in Qatar maakte de club ook bekend dat Nainggolan mag vertrekken in januari.

"De transferperiode begint in januari en Antwerp vertelde me dat ze zullen meewerken, dus laten we hopen dat dit het geval zal zijn. Ik voel me in ieder geval nog te goed om te stoppen", zegt hij bij La Dernière Heure.

Nainggolan kreeg ook al een aanbieding uit Italië, waar hij in het verleden onder meer al speelde voor AS Roma, Inter en Cagliari. "Ik sprak met Adriano Galliani, voormalig manager van AC Milan en nu CEO van AC Monza. Hij vertelde dat als ik wilde voetballen en weinig geld verdienen, ik hem kon bellen", zegt Nainggolan.