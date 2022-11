Eden Hazard blijft heel positief na Marokko: "We hadden niet zo'n slechte wedstrijd"

De Rode Duivels gingen met 0-2 de boot in tegen Marokko. Eden Hazard bleef positief en ziet dat alles nog mogelijk is.

De Rode Duivels staan op het randje van de uitschakeling op het WK, maar Eden Hazard blijft opvallend positief na de nederlaag tegen Marokko.

"We zijn teleurgesteld, ja," zei Eden Hazard bij de RTBF. "We hadden ons vanavond kunnen kwalificeren, maar we verloren tegen een goed Marokkaans team, proficiat aan hen.”

“Maar aan onze kant was het moeilijk. We hebben geweldige spelers, we hebben ervaring, we zullen sterker terugkomen. Hoe dan ook, als we het helemaal willen maken, moeten we iedereen verslaan. We moeten gewoon goed rusten en dan alles geven.”

De wedstrijd zelf was volgens Hazard best ok. "We hadden niet zo'n slechte wedstrijd. We deden wat we moesten doen om de kansen te krijgen, maar we moesten ze beter afwerken. We speelden beter dan tegen Canada. We wonnen de eerste, maar we verloren de tweede ondanks beter voetbal. Dat hoort erbij.”