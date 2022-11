'Premier League-toekomst wacht op Club-sterkhouder, WK als ultieme katalysator'

Het is al even duidelijk, maar ondertussen wordt het steeds duidelijker. De Premier League lijkt de volgende bestemming te worden van een sterkhouder van Club Brugge.

Club Brugge kocht Andreas Skov Olsen voor zes miljoen euro van Bologna, maar lijkt de komende weken een veelvoud te kunnen vangen.

Concurrentie

Tottenham Hotspur is volgens The Daily Express al een tijdje zeer concreet voor de Deen en is nu ook bezig hem te scouten op het WK in Qatar.

Met Brighton & Hove Albion, Arsenal FC en Leicester City blijft er wel heel wat concurrentie uit de Premier League bestaan.