Castagne geeft toe dat kritiek pijn gedaan heeft: "We zijn aan onszelf beginnen twijfelen toen mensen zeiden dat we geen 'gouden generatie' zijn"

Vandaag was het de beurt aan Timothy Castagne om uitleg te komen geven. Ook hij kreeg natuurlijk vragen over wat er speelt binnen de nationale ploeg. "Dat er weinig geloof is? Jullie geloven wat jullie willen, wij willen winnen voor onszelf en voor ons land."

Maandag stond er een gesprek met de hele groep op het programma, maar daarin werd er geen ruzie gemaakt, wou ook Castagne benadrukken. "We hebben een goed groepsgesprek gehad maandag. Het was belangrijk dat we dat gesprek hebben gehad, maar ik zou het geen crisisvergadering noemen. Je zag tijdens de training al dat het beter ging met de groep", aldus de polyvalente verdediger/winger.

De druk is natuurlijk wel toegenomen. "We moeten de druk in iets positiefs omzetten. We moeten agressiever zijn en we moeten meer controle tonen. Of dit het ergste moment is geweest sinds ik bij de nationale ploeg ben? Nee, de Nations League was erger dan wat ik nu meemaak. We hebben dus moeilijkere momenten gekend. We zitten niet in crisis zoals sommigen suggereren."

We moeten niks bewijzen! We gaan het voor onszelf en het land doen!

Dat het geloof in een volgende ronde zwaar geslonken is, maakt hem niet uit. "Jullie geloven wat jullie willen. Ik ken de kwaliteit van ons team. Ik zit in dit team en weet wat we kunnen. We moeten niks bewijzen. We gaan het voor onszelf en het land doen."

Was de groep dan niet solidair genoeg in die eerste twee matchene? "We waren al een goeie groep, maar misschien niet genoeg. Je moet kunnen vechten voor je ploegmaats. Daarom was die vergadering zo belangrijk. Ons vertrouwen is nog intact hoor. We weten dat als we winnen dat we doorgaan."

Al ontkent hij niet dat al die kritiek hen niet onberoerd liet. "We hebben die kritiek in ons hoofd laten kruipen. We zijn beginnen twijfelen aan onszelf omdat mensen zeiden dat we misschien geen gouden generatie zijn. Daarom willen we ons morgen laten zien!"