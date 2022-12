Roberto Martinez blijft verbazen: "Witsel is de speler die we allemaal willen zijn"

Roberto Martinez koos tegen Kroatië voor een opvallende opstelling. Geen spitsen, maar wel met Axel Witsel.

De keuzes van Roberto Martinez zijn opnieuw bijzonder vreemd. “Romelu Lukaku kan nog geen 90 minuten aan, maar we willen hem de wedstrijd laten eindigen. De Kroaten verdedigen goed, ze houden de bal goed bij en zij hebben genoeg aan een draw. We moeten de inspanningen verdelen en klaar zijn voor 100 minuten voetbal aan hoge intensiteit”, klonk het bij de bondscoach.

“Hetzelfde verhaal voor Hazard, we zijn naar hier gekomen met ene plan voor hem: hem match na match late groeien. Vandaag kon hij geen volledige wedstrijd spelen, vandaar ook de keuzes. Ik heb een erg goeie Trossard gezien, ook Mertens trouwens. En ik zag veel energie bij Carrasco en Dendoncker.”

En ook Witsel staat in het elftal. “De mensen hebben een kort geheugen. Axel Witsel is één van de absolute steunpilaren, iemand waar je al je talent kan op bouwen. Hij is de speler die we allemaal willen zijn.”