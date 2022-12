Toby Alderweireld gaat nadenken over zijn toekomst: "Ik ga nu naar huis en ik ga met mijn familie bekijken wat ik ga doen"

Op de prestaties van Toby Alderweireld was niets aan te merken dit WK. Toch denkt de Rode Duivel om een punt te zetten achter zijn internationale carrière.

“Zo kort na de wedstrijd is het moeilijk om iets deftigs te zeggen over hoe ontgoocheld we zijn maar het spreekt voor zich dat we enorm teleurgesteld zijn dat we niet naar de volgende ronde gaan”, sprak de verdediger van Antwerp. “Mijn gevoel is moeilijk te beschrijven. We hebben een heel ander België gezien. We speelden met ons hart. Met iets meer geluk en kwaliteit ga je naar de volgende ronde. Vandaag creëerden we genoeg om te scoren, de vorige twee wedstrijden helemaal niets. De wedstrijd tegen Marokko heeft ons in een heel moeilijk parket gebracht”, gaf hij een verklaring voor de uitschakeling van de Rode Duivels tegenover Het Nieuwsblad.

Alderweireld heeft tijd nodig om na te denken wat hij gaat doen met zijn internationale carrière. “Ik ga nu naar huis en ik ga met mijn familie bekijken wat ik ga doen, of ik stop. Ik heb vijftien jaar alles gegeven voor de nationale ploeg. Alles! Alles! En ik deed dat met trots. Ik ben trots deel te mogen uitmaken van deze generatie. De laatste weken zijn wel moeilijk te verwerken. Je probeert dat wel van je af te zetten maar dat kost veel energie. Ik ben het met veel dingen niet eens. De ouderen hebben laten zien dat ze hun mannetje konden staan. Er is ook Antwerp waar ik mijn liefde, energie en tijd wil aan geven. Ik ga erover nadenken.”

Alderweireld speelde 126 wedstrijden voor de Rode Duivels. Daarin kwam hij vijfmaal tot scoren.