🎥 Meteen in een goed blaadje komen: Storck gaat confrontatie aan met Kortrijk-fans

Bernd Storck heeft nog geen officiƫle wedstrijd langs de lijn gestaan bij KV Kortrijk maar hij probeert al wel de harten van de supporters te veroveren.

De Duitse trainer is natuurlijk geen uilskuiken en weet dat de fans de ploeg maken. Zeker wanneer het niet draait bij een ploeg, kunnen de supporters zich snel tegen de ploeg en de trainer keren. We denken even terug aan Kortrijk-kapitein Kristof D'haene die in tranen was nedat hij de confrontatie aan ging met de supporters.

Die confrontatie ging Bernd Storck vrijdag ook aan door een supportersgroep uit te nodigen voor een gesprek. Het bleek een interessant onderonsje te zijn waarbij de fans met een tevreden gevoel terug naar huis gingen. Uit de gesprekken komt vooral naar voor dat de strijdlust op het veld heel belangrijk is voor de supporters. Storck heeft alvast wat krediet bijgekregen.