Thalhammer doet tactiek uit de doeken op trainingskamp: "Dit trainingskamp is zeer belangrijk"

Net als veel eersteklassers is ook KV Oostende op stage vertrokken.

De Kustboys zijn een weekje naar het Spaanse Murcia getrokken voor een trainingskamp. KVO staat voorlopig op plaats 14 in het klassement, slechts 4 punten boven een mogelijke degradatie. Met Dominik Thalhammer hebben ze recent een nieuwe coach aangenomen.

Hij zal het trainingskamp vooral gebruiken om automatismen in de ploeg te krijgen. "We willen onze speelstijl en onze principes verder implementeren. Het is belangrijk dat de staf en de groep volledig in de speelstijl gelooft", klinkt het.

"We moeten samen strijden als team en als groep bepalen welke richting we uit willen gaan. Het is belangrijk dat we hier een week met zijn allen samen zijn. Er is tijd voor meetings, teambuildings, individuele gesprekken... Tijdens een gewone trainingsweek in België is dat toch lastiger.