OFFICIEEL KV Mechelen heeft een nieuwe assistent aangeworven

Gunther Van Handenhoven is de nieuwe assistent bij KV Mechelen. De 43-jarige Waaslander komt de staf onder leiding van T1 Steven Defour versterken.

Van Handenhoven was tot voor kort werkzaam bij KV Kortrijk. Ook daar was hij assistent trainer. Hij heeft ook ervaring als jeugdcoach en teammanager bij Anderlecht.

“Nadat Steven werd doorgeschoven van assistent naar T1, was er een voetbalcoach minder in onze staf. Het is op vraag van Steven dat die plek nu terug wordt ingevuld,” geeft technische directeur Tim Matthys mee. “Op die manier creëren we een extra sparring partner voor onze stafleden en kunnen ze elkaar nog meer gaan challengen."

“We zijn gaan kijken naar wie die taak zou kunnen invullen en kwamen door verschillende redenen bij Gunther terecht. Hij heeft niet alleen veel ervaring binnen het voetbal, hij werkt ook heel graag mee aan de doorstroming van jongeren. Met zijn jarenlange ervaring als teammanager hecht hij ook veel belang aan het menselijke aspect en is hij een extra luisterend oor richting de spelers. Zo belichaamt hij de waarden en normen van onze club.”

Terugkeer bij KVM

Daarnaast heeft Van Handenhoven ook een verleden bij Geel & Rood. Hij speelde 3 jaar op de Kleine Malinwa en werkte in het seizoen 1996-1997 3 wedstrijden af voor ons A-elftal.

“Dit is thuiskomen,” vertelt Van Handenhoven. “Ik heb hier gespeeld vanaf de scholieren, ik heb mijn debuut in de eerste ploeg hier gemaakt en mijn beste maten zijn Tom Caluwé, Jan Verlinden, Tom Peeters en Geoffrey Peytier. Dat is de clique van vijf, onze clique van vijf. Om maar te zeggen, alles draait rond Mechelen voor mij. Dit was een kans die ik niet kon laten liggen."