Ploegmaats Engeland zwaar onder de indruk: "Hij wordt de beste middenvelder van de wereld"

Engeland heeft zich geplaatst ten koste van Senegal voor de kwartfinales van het WK. De Engelsen konden rekenen op hun talentvolle aanval, maar de meeste lof ging naar hun toptalent, Jude Bellingham.

Bellingham ontlokte kreten van bewondering aan onder meer Gary Lineker. Ploegmaat Phil Foden, zelf goed voor twee assists, had ook grote lof voor de 19-jarige middenvelder. "Ik wil hem niet teveel ophemelen, want hij is nog jong", aldus Foden, die zich toch niet kon inhouden. "Maar hij is een van de meest begaafde spelers die ik ooit heb gezien. Hij heeft gewoon geen zwak punt in zijn spel. Ik denk dat hij de beste middenvelder ter wereld wordt."

Frankrijk moet nu in de volgende ronde tegen Frankrijk uitkomen. "Het lijkt erop dat Frankrijk de sterkst mogelijke tegenstander is. Maar we geloven altijd in onze kansen en hebben vertrouwen", sprak Foden.