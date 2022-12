Portugese voetbalfans willen Cristiano Ronaldo niet in basiselftal

Een online enquête van de populaire Portugese sportkrant A Bola leverde een bijzonder resultaat op.

Maar liefst 70 procent van de online lezers van A Bola, de sportkrant met maandelijks 4,5 miljoen unieke bezoekers op haar website, willen Cristiano Ronaldo niet in de basiself van Portugal.

Ze zien liever Rafael Leao van AC Milan tegen Zwitserland spelen. De Portugese bondscoach Santos kreeg de peiling voorgelegd tijdens zijn persconferentie. “Ik concentreer me op onze wedstrijden en hou me niet met opiniepeilingen bezig”, was zijn antwoord.

Santos lijkt vast te houden aan Ronaldo, maar ook heel wat ex-internationals begrijpen niet dat Ronaldo in vraag gesteld wordt. “Het Portugese volk zou hem net moeten steunen. We zouden meer Ronaldo's moeten hebben. Of hij moet starten of niet, is voor mij een non-discussie”, zegt Hugo Almeida bij Het Nieuwsblad.