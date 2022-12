Riemer laat Fabio Silva meteen weten wat hij van hem verwacht: "Blijf voor de goal!"

Anderlecht speelde dinsdagnamiddag een oefenmatch tegen het Griekse Panetolikos. Brian Riemer liet daarin meteen zien waar hij voor staat en wat hij verwacht van zijn spelers. Vooral Fabio Silva kreeg veel bijsturing.

Riemer wil hoge pressing zien en dat was ook wat we kregen. Anderlecht zette Panetolikos hoog vast en probeerde zo snel mogelijk de bal te heroveren. Daarbij was Riemer heel vocaal aanwezig aan de zijlijn. De nieuwe Deense coach stuurde bij, gaf aanmoedigingen en vloekte als het niet naar zijn zin was. Maar hij hield zich ook in het bijzonder bezig met Fabio Silva.

De Portugees heeft wel eens de neiging om diep in te zakken op het middenveld als hij de bal al even niet meer gevoeld heeft. Maar dat is duidelijk niet wat Riemer van hem verwacht. "Keep the goal in front of you!", riep zijn coach hem toe als hij weer eens naar de flank afdwaalde. Ook telkens hij op het middenveld verscheen kreeg hij duidelijk de instructie om zich naar de punt te begeven.

Het is een werkpunt dat Robin Veldman ook al opmerkte en waaraan hij probeerde te sleutelen tijdens zijn interimperiode. Silva moet vooraan voor présence zorgen en dat is een mentaliteitswijziging. Met een nieuwe coach die gewend is van in de Premier League te werken, zal hem dat nog meer ingepeperd worden.