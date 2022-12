Duitse voetbalbond heeft beslissing genomen over lot van trainer Hansi Flick

Het WK van Duitsland in Qatar draaide uit op een stevig fiasco. De Mannshaft ging er in de groepsfase uit.

Vandaag besliste de Duitse voetbalbond over het lot van Flick. Hij mag aanblijven tot en met het EK van 2024 dat in Duitsland georganiseerd wordt.

“Mijn staf en ik zijn optimistisch over onze kansen op het EK in eigen land”, zei Flick een crisisvergadering van twee uur. “We kunnen veel meer dan we in Qatar hebben laten zien. We hebben daar een geweldige kans gemist en zullen daar lessen uit trekken. We hopen allemaal dat heel Duitsland zich opnieuw achter de nationale ploeg schaart.”

Olivier Bierhoff nam zelf afscheid als technisch directeur. Hij werkte sinds 2004 voor de Duitse voetbalbond. Flick is pas sinds vorige zomer actief als opvolger van Joachim Löw.