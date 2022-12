"Een bladzijde is omgeslagen": Eden Hazard kondigt zelf aan te stoppen bij de Rode Duivels!

Het klopt dus toch: Eden Hazard heeft beslist om te stoppen bij de Rode Duivels! Dat heeft de Real Madrid-speler zelf aangekondigd op Instagram.

Na de uitschakeling van de Belgische nationale ploeg op het WK in Qatar deed het bericht al de ronde dat Eden Hazard afscheid zou nemen als international. Hazard, die in de groepsfase twee keer aan de aftrap stond en één keer inviel, heeft dat nu ook zelf officieel aangekondigd.

"Een bladzijde is omgeslagen. Bedankt voor al jullie liefde. Bedankt voor jullie ongekende steun. Bedankt voor al het gedeelde geluk sinds 2008. Ik heb besloten om een punt te zetten achter mijn carrière als international", schrijft Hazard op zijn Instagrampagina.

"De opvolging staat al klaar", kijkt Hazard met optimisme naar de toekomst van de Rode Duivels. "Ik ga jullie missen." Hazard speelde 126 interlands voor België en vond daarin 33 keer de weg naar doel. Hoogtepunt van zijn interlandcarrière was ontegensprekelijk het WK 2018 in Rusland, waar hij één van de beste spelers was op het eindtoernooi.