Hein Vanhaezebrouck heeft verklaring voor verval bij Ronaldo: "Messi kan dat wel nog, Ronaldo heeft dat nooit gekund"

't Is niet meteen het leukste jaar voor Cristiano Ronaldo. Eerst met ruzie weg bij Manchester United, daarna geen enkele Europese topploeg die je nog wil en dan ook nog op de bank gezet worden bij Portugal. Hein Vanhaezebrouck heeft een verklaring waarom het nu bergaf gaat bij de superster.

Bondscoach Fernando Santos zette Ronaldo op de bank nadat die zich niet tevreden toonde met een wissel. "Ik had het niet verwacht", aldus Hein Vanhaezebrouck bij Sporza. "Maar hij heeft punten gescoord en Ronaldo zal moeten zwijgen. Ronaldo was de grootste winnaar ter wereld. Hij wilde in alles de beste zijn en was dat ook.

"Hij wilde het hoogst springen, het snelst sprinten, het hardst trappen. En hij wilde de meeste goals maken. Maar als je puur van individuele kwaliteiten afhangt, dan komt er plots verval waarbij je niet meer de beste bent. Lionel Messi kan nog altijd vanuit de combinatie voetballen, iets wat Ronaldo nooit heeft gekund. Dan kan het plots heel snel gaan."