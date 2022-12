In Genkse hoek nemen ze de verdediging van Kevin De Bruyne op zich: "Kritiek op hem totaal onterecht"

Kevin De Bruyne heeft België niet ver kunnen brengen op het WK en daar komt ook enige kritiek bij kijken. Ten slotte was de spelmaker dé man op wie de spotlights gericht waren.

Dat zien ze dan weer niet graag bij RC Genk, de club waar De Bruyne als jonge speler zijn doorbraak kende. Head of Football Dimitri De Condé besprak het WK van De Bruyne bij Christiaens & Company, een talkshow op TV Limburg.

"Dat het een ontgoocheling is dat hij zijn niveau niet haalde, dat weet hij zelf ook wel. De kritiek op hem vind ik totaal onterecht. Voor mij heeft dat met het collectief te maken", legt De Condé de verantwoordelijkheid voor de matige prestaties elders. "Zet Kevin bij Brazilië en het is feest. Ik vind het heel erg dat het collectief rond hem niet sterk genoeg was."

De Bruyne had geen snelheid rond zich

"Hij had geen snelheid rond zich", kaart De Condé één van de pijnpunten aan. "Dan kan Kevin niet spelen, als het te traag en van links naar rechts gaat. En dan nog: als je tegen Kroatië die enkele momenten zag, zoals die versnelling en die pass op Mertens, wat volgens mij een doelpunt moest zijn. In de tweede helft was er die pass op Carrasco. De momenten waarop het spel versnelde, kwam dat toch altijd door Kevin."

Het mag duidelijk zijn: in Genk blijven ze achter hun sterspeler van weleer staan. "Nogmaals: hij heeft ook zijn limieten, hij kan moeilijk de bal achteraan gaan oppikken en die helemaal vooraan brengen. Ik heb moeite met de kritiek op hem. Voor mij is Kevin de beste middenvelder van de wereld op dit moment."