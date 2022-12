Transfernieuws en Transfergeruchten 07/12: Ronaldo - Hazard - Amallah - Amrabat - Gvardiol

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 07/12 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Ronaldo - Hazard - Amallah - Amrabat - Gvardiol

Genk kaapte talentvolle aanvaller weg bij Standard en toont nu opnieuw ambitie met hem

KRC Genk wil zich ook in de toekomst wapenen tegen de andere topclubs in België en legt daartoe al flink wat talent vast. En daarmee geloven ze ook in hun spelers. (Lees meer)

Gaat Cristiano Ronaldo 200(!) miljoen euro per jaar verdienen met weergaloze transfer? CR7 geeft duiding!

Cristiano Ronaldo kan na het WK misschien gewoon in het Midden-Oosten blijven. Al-Nassr wil de Portugese ster inlijven en dat zou wel degelijk een reële optie zijn. Nu heeft hij zich ook zelf uitgelaten over de zaak. (Lees meer)

'Real Madrid gaat los voor Kroaat'

Real Madrid heeft duidelijke plannen. Het wil nu liefst 90 miljoen euro betalen voor Josko Gvardiol, de Kroatische centrale verdediger van RB Leipzig.

Hazard onderweg naar Juventus?

Volgens Franse bronnen zou Eden Hazard inmiddels doorhebben dat hij een nieuwe club nodig heeft om meer tot spelen toe te komen. Juventus zou een optie kunnen zijn - als bestuurlijk alles daar in orde komt uiteraard.

'Nemeth en Godts al in buitenlandse interesse'

Nemeth en Godts van KRC Genk lijken al buitenlandse interesse te hebben losgeweekt. Daarmee is hun episode bij de Limburgers helemaal voorbij, lijkt het.