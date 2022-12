Waarom Gent geen investeerder kan vinden? "Dat is voor velen interessanter"

AA Gent heeft het afgelopen seizoen een enorm verlies geleden, waardoor een investering met vers kapitaal zich stilaan opdringt.

Voor het seizoen 2021-2022 boekte AA Gent een verlies van zes miljoen euro. Na de eerdere verliezen de voorbije twee seizoenen zitten we zo aan 13,8 miljoen euro verlies.

Ook voor het huidige seizoen stevenen de Buffalo's af op nieuw verlies, waardoor investeringen met vers kapitaal - een overname - zich stilaan opdringen.

Peanuts

Dat Gent het de voorbije decennia net beter is gaan doen, is daarbij op dit moment een beetje een vergiftigd geschenk. De Witte en Louwagie vinden voorlopig namelijk geen overnemer aan de juiste prijs.

"AA Gent heeft een sterke basis en een nieuw stadion. Zo veel werk is er niet als nieuwe investeerder om de situatie om te draaien. Met AA Gent koop je geen met schulden beladen club. Anderzijds kóst het je daardoor ook meer. De Witte gaat AA Gent - bij wijze van spreken - niet gratis weggeven, hé. Terwijl het voor investeerders vaak interessanter is om een club voor 'peanuts' over te nemen en er een meerwaarde op te creëren", is sporteconoom Thomas Peeters duidelijk bij Het Laatste Nieuws.