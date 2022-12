Louis Van Gaal over de rol van Noa Lang: "Hij vond het logisch dat hij Messi mocht simuleren, geweldig"

Louis Van Gaal zorgde tijdens zijn babbels met de pers weer voor heel wat materiaal. Over Noa Lang had de Nederlandse coach ook wel wat opvallends te zeggen.

Oranje zit uiteraard in volle voorbereiding op de kwartfinale tegen Oranje. De hamvraag is dan: hoe gaan ze bij Nederland Messi lamleggen? Er werd ook getraind met elf tegen elf, waarbij dan iemand de rol van Messi op zich moest nemen. De NOS wou wel weten wie dat juist was.

© photonews

"Een leuke vraag, maar daar kan ik geen antwoord op geven omdat ik mijn plan niet bekendmaak. Dan weet de trainer van Argentinië ook meteen hoe wij dat gaan aanpakken", liet Van Gaal eerst niet in zijn kaarten kijken. Wellicht had de bondscoach het verstaan als wie Messi tijdens de match moest opvangen. Terwijl de vraag was wie hem naspeelde op training.

"Oh ja, dat was Noa Lang. Dat kan ik je vertellen, want dat heeft geen invloed op een bekendmaking van het tactisch plan. Hij vond het ook logisch dat hij Messi mocht simuleren, dat was geweldig." En het paste Lang misschien ook wel dat hij dan niet moest verdedigen? "Ik vind juist dat hij bij het Nederlandse elftal wel terugverdedigt", neemt Van Gaal het alvast op voor de speler van Club Brugge.