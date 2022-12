Roberto Martinez deed belofte aan Dimitri de Condé die hij niet meer waar kan maken

Roberto Martinez is bondscoach af bij de Rode Duivels. Daar zullen ze bij Racing Genk niet echt mee kunnen lachen.

In Genk konden ze al niet lachen met de selecties van Roberto Martinez en dat zal door zijn exit bij de Rode Duivels nog minder zo zijn. Voor het WK haalde Mike Trésor ondanks fantastische prestaties de voorselectie van 55 niet. Bryan Heynen haalde de WK-selectie ook niet.

“Martinez heeft mij voor het WK ingelicht dat beiden er niet bij gingen zijn”, zegt Head of Football Dimitri de Condé aan TV Limburg. “Hij had gemeld dat ze er in maart volgend jaar wél bij zouden zijn omdat ze een enorm hoog niveau haalden.”

Dat is dus geen zekerheid meer voor de spelers van Racing Genk, want Martinez zwaaide af. Het zegt ook veel over hoe Martinez dacht over zijn job bij de Rode Duivels. Hij was duidelijk van plan door te gaan als bondscoach.