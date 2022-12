Van een comeback gesproken? Deze zomer raakte hij niet weg, nu duikt hij plots op bij ... Jong Genk

Niet enkel Nemeth en Godts werden bij Genk naar de B-kern verwezen, ook een ervaren speler maakt deel uit van de selectie.

Het bleef lange tijd stil rond Sébastien Dewaest, die in het verleden al speelde bij Charleroi en vorig jaar werd uitgeleend door Genk aan OH Leuven.

Deze zomer leek er een oplossing te komen in de vorm van Seraing, maar uiteindelijk bleef hij gewoon in Genk. Daar haalt hij nauwelijks nog speelminuten.

Dewaest

Ook bij Jong Genk speelde hij nauwelijks al kwam hij in september wel eens in actie tegen Dender. Nu zit hij in de selectie tegen Club NXT vrijdagavond, weet Het Belang van Limburg te melden.

Dat komt mogelijk doordat er een aantal jonkies mee zijn met de A-kern op stage in Spanje, waardoor de spoeling dun is voor de beloften.