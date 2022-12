Weymans is aan het knallen met Beerschot: "Ben terug thuis, voel me hier goed"

Marco Weymans is terug. Bij Beerschot is hij goed bezig en zo helpt hij De Mannekes aan de leidersplaats in de Challenger Pro League.

Hij zat onder meer in Zweden en in Tubeke en in de jeugd van PSV: "Maar zij wilden me uitspelen als linksachter en dat wilde ik niet."

Terug thuis

En dus is hij nu terug in België, bij Beerschot: "Als ik er nu op terugkijk heb ik veel opmerkelijke keuzes gemaakt. Maar ik heb me nooit eenzaam of ongelukkig gevoeld. Ik heb van geen enkele keuze spijt", is Weymans duidelijk in Het Nieuwsblad.

"Ik ben tien jaar weggeweest. Zowel privé als professioneel was dat niet altijd even gemakkelijk. Maar nu ben ik terug thuis. Ik zit hier goed."