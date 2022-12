Amateurvoetbal grijpt in voor WK-finale: aftrap wordt met uur vervroegd

Op 18 december staat de WK-finale gepland om 16u. Voor veel amateurvoetballers en hun supporters zou dat dan midden in hun match vallen. Daarom heeft Voetbal Vlaanderen beslist om het aftrapuur een uur te vervroegen.

De wedstrijden worden die dag niet om 14.30u, maar wel om 13.30u afgetrapt. “Zo geven we iedereen de mogelijkheid om de WK-finale te zien”, zegt Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen, in Het Nieuwsblad. “Zowel voor spelers, vrijwilligers als toeschouwers zou het niet leuk zijn om te moeten spelen tijdens de finale, die om 16u start. Door deze beslissing - gebaseerd op vraag van vele clubs zelf - kunnen de clubs eerst hun eigen match afwerken en daarna de WK-finale volgen. Hopelijk blijven de toeschouwers zo langer hangen in de kantines.”

Clubs kunnen zelf in onderling overleg hun aftrapuur nog wijzigen. Voor een goed begrip: deze zondag worden de wedstrijden wel om 14.30u afgetrapt.