Jammer voor Nederland, maar Degryse wil Messi in de finale: "De hele wereld gunt het hem"

In de kwartfinale van het WK in Qatar staan Nederland en Argentinië tegenover elkaar. Het wordt wellicht net als in 2014 een dubbeltje op zijn kant.

In 2014 moest Nederland het onderspit delven tegen Argentinië na een strafschoppenreeks. Een scenario dat in Nederland ook voor dit jaar in de hoofden spookt.

Grote opdracht is Lionel Messi uit de match houden. “Volgens mij zal van Gaal hem op dezelfde manier als in 2014 opvangen: niet te snel happen en op het juiste moment ingrijpen”, zegt Degryse aan Het Laatste Nieuws.

Want Degryse verwacht wel wat van Messi. “Hij is nog altijd onvoorspelbaar. Het zou me niet verwonderen als de kwartfinale, net als in 2014, uitdraait op verlengingen en penalty's maar net zo goed pakt Messi in de 88ste minuut met een flits uit. Als één speler het kan, dan Messi wel. De hele wereld gunt het hem. Ze willen hem allemaal nog zien schitteren, liefst tot in de finale.”