Na Spanje staat Roberto Martinez nu ook elders in beeld als bondscoach

Meteen na zijn exit bij de Rode Duivels werd Roberto Martinez genoemd als mogelijke bondscoach van Spanje.

Dat zal echter niet meer lukken, want Spanje heeft al een nieuwe bondscoach aangeduid. Volgens Het Laatste Nieuws is Martinez nu in beeld bij een ander land.

Mexicaanse media melden dat Roberto Martinez hoog op het lijstje staat om Gerardo Martino op te volgen. Hij slaagde er niet in om de groepsfase voorbij te geraken met Mexico.

Een aanbod zou er nog niet op tafel liggen. De Mexicaanse voetbalbond stelt op dit moment een shortlist samen, maar hij zou wel een van de topkandidaten zijn.