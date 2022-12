Ruud Vormer over Daley Blind: "Ik begrijp niet waarom hij nog wil doorgaan"

Daley Blind staat met Nederland tegenover Argentinië op het WK. Voor Ruud Vormer had hij al lang moeten stoppen met voetballen.

Drie jaar geleden zakte Daley in elkaar in de partij tegen Valencia in de Champions League. Er waren toen problemen met zijn hartspier. “Toen is er een defibrillator bij hem ingeplant. Een jaar later kreeg ie het nog een keer. Sindsdien is ie goed. Ik vind dat heel eng om te zien”, zegt Ruud Vormer in Het Nieuwsblad.

Met Christian Eriksen gebeurde het op het EK met Denemarken. Vormer zat toen met Anthony Van Loo naar de match te kijken. Hij maakte hetzelfde mee bij Roeselare en Kortrijk. “Als Anthony daarover vertelt, zijn dat heel nare verhalen. Eerlijk gezegd begrijp ik niet waarom die jongens dan nog doorgaan. Ik weet, het is voor mij makkelijk praten. Ik heb het nooit meegemaakt.”

“Maar was ik Blind of Eriksen, ik kapte ermee. Anthony vindt ook dat hij had moeten stoppen. Eriksen had in zijn ogen ook al moeten stoppen. Het is wel des te knapper dat Daley dan toch nog op dit niveau speelt, op een WK.”