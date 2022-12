Deense aanwinst apart genomen door Vrancken na weinig speelminuten: "Hij zag dat ik in een moeilijke situatie zat"

Racing Genk staat comfortabel aan de leiding in de Jupiler Pro League, maar niet iedereen droeg daarbij even veel bij.

De Deen Rasmus Carstensen (22) kwam begin augustus over van Silkeborg voor zo'n drie miljoen euro. Maar aan spelen kwam de rechtsachter nog niet veel toe. In totaal speelde hij slechts 40 minuten voor Racing Genk en gaf tegen Charleroi ook de assist voor de 4-1 van Onuachu.

Bij Jong Genk kwam Carstensen meer aan spelen toe. Hij speelde daar in totaal al 519 minuten. "De coach nam mij apart, want hij zag dat ik in een moeilijke situatie zat. Het was dus zeker niet makkelijk, maar mijn vrienden en familie kwamen op bezoek en dat deed deugd. Mijn niveau steeg en ik merk dat ik nu word opgemerkt", zegt hij bij Bold .

"Genk is een topclub en het is mijn doel om hier door te breken. Ik ben hier nu een paar maanden en soms heb je wat meer tijd nodig. Ik ben optimistisch dat er nog meer zal volgen." Een vertrek van zijn concurrent Preciado, die goed speelde met Ecuador op het WK, zou een kans zijn voor Carstensen om meer te spelen.