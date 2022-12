Vidarsson over CR7: "Hij vindt nog altijd dat hij de beste is" en "500 miljoen? Absurd, pure prestige"

Zijn internationale carrière zit er mogelijk op door de uitschakeling op het WK in Qatar, maar mogelijk kan hij de komende jaren wel nog flink cashen.

Cristiano Ronaldo kan na het WK misschien gewoon in het Midden-Oosten blijven. Al-Nassr wil de Portugese ster inlijven en dat zou wel degelijk een reële optie zijn.

Met die deal zou op 2,5 jaar maar liefst 500 miljoen euro gemoeid zijn - 200 miljoen euro per jaar zou dat zijn.

Absurd

"Het is absurd. Volgens mij is dat puur prestige: laten zien dat je alles kunt kopen wat je wilt", is Arnar Vidarsson in De Zondag duidelijk over die megalomane deal.

Ook over CR7 zelf heeft hij een duidelijke mening: "Hij denkt nog altijd dat hij de beste is, maar als je opvolger drie keer scoort kan je niet zeggen dat de trainer ongelijk heeft."