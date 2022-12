Felice Mazzu ziet positieve sfeer tijdens trainingskamp Charleroi: "Dat is een belangrijk aspect voor mij"

Felice Mazzu is terug bij Charleroi en dat ging afgelopen week op trainingskamp .

Na het ontslag van Mazzu eind oktober bij Anderlecht duurde het niet erg lang voor hij terug bij Charleroi aan de slag ging, waar hij tussen 2013 en 2019 ook al trainer was. Met Charleroi ging Mazzu afgelopen week op trainingskamp in Turkije.

"Ik ben erg blij, we hebben in een zeer positieve sfeer gewerkt. Naast de sportieve aspecten zag ik discussies, uitwisselingen en grappen tussen de spelers. De groep begint samen activiteiten te ondernemen en dat is ook wat ik zocht. Dat is een belangrijk aspect voor mij", zegt Mazzu bij La Dernière Heure.

"We zijn op een trainingskamp met vriendschappelijke wedstrijden. Iedereen is dus relaxed. Maar we moeten deze instelling behouden tijdens de officiële wedstrijden." Die eerste officiële wedstrijd voor Charleroi is er op tweede kerstdag tegen uitgerekend... Anderlecht.