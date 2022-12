'Guardiola had opvallende aanbieding als bondscoach op zak vooraleer hij verlengde bij City'

Onlangs zette Pep Guardiola zijn handtekening onder een nieuwe overeenkomst bij Manchester City.

Dat er voor Pep Guardiola andere aanbiedingen op tafel lagen, dat kan hoe dan ook niet anders. De Spanjaard heeft een uitstraling om u tegen te zeggen.

Volgens de Braziliaanse oud-voetballer Ronaldo deed de Braziliaanse voetbalbond voor het WK een poging om Guardiola binnen te halen als bondscoach van zijn land.

"Er was interesse in Guardiola en de optie is besproken met Guardiola's staf, maar hij gaf er de voorkeur aan zijn contract bij City te verlengen”, aldus Ronaldo op zijn YouTube-kanaal.

Vooral het loon, Guardiola geldt als best betaalde trainer ter wereld, zou een probleem geweest zijn om tot een akkoord te kunnen komen.