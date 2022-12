Paul-José Mpoku heeft getekend bij een zeer verrassende club

We wisten al enkele maanden dat Paul-José Mpoku een nieuwe uitdaging had gevonden, en dat die niet in België zou zijn.

Na een galawedstrijd ter ere van Ronaldinho onthulde Paul-José Mpoku (30) dat hij een nieuwe club had gevonden. Het contract van Mpoku liep deze zomer af bij zijn club Konyaspor uit Turkije en sindsdien zat hij zonder club. Hij heeft er dus nu een nieuwe gevonden, namelijk Incheon United uit Zuid-Korea, dat vierde werd in het vorige kampioenschap. Mpoku zal er vooral met Zuid-Koreanen samen spelen, want er zijn slechts drie buitenlanders. Mpoku heeft een verleden bij onder meer Standard, Cagliari, Chievo, Panathinaikos en Al-Wahda. Hij is ook de oudere broer van de bij Arsenal spelende Albert Sambi Lokonga. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Polo Mpoku (@polompoku)