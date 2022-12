Amerikaans toptalent reageert op kritiek bondscoach: "Ik dacht dat het privé ging blijven, teleurgesteld dat het over deze zaak blijft gaan"

De bondscoach van de Verenigde Staten, Gregg Berhalter, deed tijdens een Amerikaans congres een boekje open van wat er gebeurde tijdens het WK. Daar liet hij duidelijk weten dat één speler er de kantjes vanaf liep, zonder naam te noemen. Maar het was overduidelijk dat het om Giovanni Reyna ging.

Berhalter zei dat één speler er zo de kantjes vanaf liep dat ze overwogen om hem naar huis te sturen. Het ging dus over het toptalent van Borussia Dortmund.

Reyna reageerde op Instagram en liet weten dat hij zijn excuses had aangeboden en daarmee hoopte dat de kous af was. "Ik hoopte niet te hoeven reageren op wat er is gebeurd op het WK", opende Reyna zijn betoog. "Ik ben van mening dat dingen die gebeuren in een teamsetting privé moeten blijven. Maar ik voel me genoodzaakt om te reageren, omdat de dingen die gezegd zijn mijn imago en karakter schaden."

"Ik ben teleurgesteld dat het maar over deze zaak blijft gaan en heel erg verrast dat iemand die direct betrokken is bij het team daaraan meewerkt. Coach Berhalter heeft altijd geroepen dat de gebeurtenissen rondom het team binnenskamers blijven."