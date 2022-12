Kunnen ze ook het ongelijk van Marc Degryse bewijzen? "Ik zie de Kroaten echt niet winnen van Argentinië"

Kroatië heeft de wereld opnieuw verbaasd door in de halve finales te geraken. Nu wachten daar vanavond Lionel Messi en co. Kunnen de Kroaten er weer een topfavoriet uitpegelen? Analist Marc Degryse verwacht van niet.

"Fysiek is Kroatië al twee keer diep gegaan en waren er penalty’s nodig om zich te kwalificeren", zegt hij in HLN. "Vier van hun vijf WK-matchen speelden ze gelijk, wat ook wel veelzeggend is: je wint niet zomaar van Kroatië. Ze zijn niet vies om soms tien tot vijftien minuten er het tempo uit te halen – maar ook de Argentijnen schamen zich er niet voor om zo even te recupereren. Ik verwacht niet dat het 90 of 120 minuten volle gas zal zijn.”

Hij ziet het wel op individuele klasse aankomen. "En dan kom je vanzelf bij Messi uit. Vier goals, twee assists: hij breekt bijna elke wedstrijd open voor Argentinië. Als hij niet thuis geeft, dan kan Kroatië er misschien wel penalty’s uit slepen – meer zit er niet in, denk ik. Ik zie de Kroaten echt niet winnen van Argentinië, offensief ontbreekt het hen in de voorste linie aan klasse. Er loopt geen Mandzukic rond zoals in 2018. Perisic is wel top en scoorde in Qatar, maar ik mis een tweede goede aanvaller.”

“Ik zie Messi het ook niet laten afweten. In z’n hoofd is hij zo fanatiek, zo gedreven... In de verlengingen tegen Nederland stak hij zelfs nog een tandje bij. Dus als ik het zo overloop, dan is het verschil... Messi.”