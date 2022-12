Analist weet niet wie te kiezen tussen Argentinië en Kroatië: "Wie is favoriet?"

Argentinië en Kroatië spelen de 1e halve finale op het WK in Qatar. Niet iedereen ziet een favoriet tussen hen.

"Ik zie eerlijk gezegd niet wie in deze halve finale favoriet is", vindt Peter Vandenbempt in De Tribune over Argentinië-Kroatië. "Je bent geneigd om Argentinië te zeggen, maar dat komt door Lionel Messi."

"Bij de Kroaten zit het in het kopje goed", vulde Bert Sterckx aan. "Bij hen is het echt allen voor een en een voor allen. Ook hebben ze heel veel zelfvertrouwen."

"Laat ons zeggen dat er 98,5% kans is dat er verlengingen komen", aldus Vandenbempt. "Voor de Argentijnen zal dat verschieten zijn, maar de Kroaten zullen denken dat ze er nog al geweest zijn. Laat staan als het op strafschoppen zou aankomen."