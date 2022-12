'RSC Anderlecht brengt eerste bod uit op nieuwe spits'

Als er iets is wat Anderlecht in de wintermercato moet binnenhalen, dan is het wel een nieuwe aanvaller.

RSC Anderlecht zit beperkt qua budget, maar offensieve versterking lijkt hoe dan ook noodzakelijk om iets van de tweede seizoenshelft te maken. Volgens journalist Gustavo Roca heeft Anderlecht zijn oog laten vallen op Luis Palma van Aris Saloniki in Griekenland. Er zou zelfs al een bod geplaatst zijn van 3 miljoen euro. De vraagprijs zou echter op minstens vijf miljoen euro liggen, dus Anderlecht zal nog moeten verhogen wil het kans maken. Palma, Hondurees international, is in 16 matchen dit seizoen goed voor 7 goals en 6 assists.